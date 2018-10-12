«Лада» рассталась с Андрющенко, но взяла к себе Скачкова и Слепца

«Лада» по обоюдному согласию сторон расторгла контракт с нападающим Вячеславом Андрющенко, сообщает пресс-служба волжан. Тольяттинский клуб благодарит хоккеиста за работу и желает ему успешного продолжения спортивной карьеры в другой команде.



Состав «Лады» пополнил нападающий Евгений Скачков, контракт с которым заключен до конца сезона. В сезоне 2017/18 Скачков выступал в КХЛ за «Югру», где в 28 матчах набрал 7 (1+6) очков. Вторую половину сезона хоккеист провел в чемпионате Белоруссии за минскую «Юность», где отметился 8 (3+5) очками в 9 матчах регулярного чемпионата, и 10 (4+6) в 15 матчах плей-офф.

В рамках договора о сотрудничестве с ярославским «Локомотивом» в Тольятти был командирован нападающий Кирилл Слепец. В этом сезоне Слепец принял участие в 4 матчах ярославского клуба в КХЛ, где не отметился набранными очками, а также сыграл 4 игры за «Локо» в МХЛ, где набрал 3 (2+1) очка.



Скачков будет выступать под 17 номером, Слепец — под 58.