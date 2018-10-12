Казанский суд арестовал брата экс-начальника отдела БОП МВД РТ

Фото: Реальное время

Под стражу до 8 декабря отправил сегодня Советский райсуд Казани 31-летнего Динара Залялова, обвиняемого в посредничестве взятке 25 млн рублей. На заседании задержанный два дня назад брат экс-начальника отдела БОП МВД Татарстана заявил о своей невиновности, передает журналист «Реального времени».

На заседании представитель прокуратуры просил о продлении срока содержания под стражей для представления дополнительных оперативных данных, защита же возражала и против продления, и против ареста.

По версии Следкома, 25 млн рублей Залялову-младшему были переданы в октябре прошлого года — за освобождение от уголовного преследования бизнесменов Геннадия Кирилова и Наиля Шайхутдинова, привлекаемых по делу организованного преступного сообщества «Тукаевские».

Ранее в Казани был арестован брат обвиняемого в этом посредничестве — подполковник в отставке Ильнар Залялов. Его заподозрили в получении 500 тысяч рублей «за отсутствие претензий со стороны БОП» в отношении тех же Шайхутдинова и Кирилова в 2014 году. Впрочем, через три года их обвинили и отправили за решетку по делу «Тукаевских».