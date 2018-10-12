Казанское дело о взятке в 25 млн: «Взятку передавал офицер МЧС»

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Защита обвиняемого в посредничестве взятке 25 млн рублей казанца Динара Залялова рассекретила личность предполагаемого владельца этой суммы. Это офицер МЧС Татарстана, сообщил на заседании казанского суда адвокат обвиняемого, выразив сомнения, что у госслужащего могла быть такая сумма, — передает с заседания журналист «Реального времени».

Старший следователь второго отдела Следкома РТ Раиль Шайдуллин просит арестовать брата бывшего начальника отдела БОП МВД Татарстана.

Представитель прокуратуры РТ Ильнур Давлиев заявил, что не поддерживает это ходатайство и просит продлить срок задержания обвиняемому.

Сам Динар Залялов заявил — его оклеветали.