Семьи погибших в ДТП в Чувашии получат по 250 тысяч рублей

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Семьям погибших в результате аварии с микроавтобусом в Чувашии выплатят материальную помощь в размере 250 тыс. рублей. По 50 тыс. рублей получат пострадавшие.

«Три миллиона 200 тысяч рублей будет направлено на оказание помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Чебоксарском районе из резервного фонда кабинета министров Чувашской республики», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.



Указом главы Чувашии 12 октября в республике объявлен траур в память о погибших в аварии.



Накануне в Чувашии автобус столкнулся с самосвалом, погибли 11 человек, девять ранены. По данному факту возбуждено уголовное дело.