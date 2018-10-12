Бывший пресс-секретарь Медведева вошла в правление ВЭБа

Бывший пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова вошла в правление ВЭБа. Также в состав вошел Алексей Мирошниченко.



«Решением наблюдательного совета Внешэкономбанка в состав правления вошли заместители председателя ВЭБа Алексей Мирошниченко и Наталья Тимакова», — говорится в сообщении корпорации.

Отмечается, что Мирошниченко отвечает за построение эффективной системы управления рисками группы ВЭБ, а Тимакова — за взаимодействие с органами госвласти, а также за социальные и культурные проекты в рамках направления по развитию современной городской экономики и вопросы корпоративной ответственности.

Ранее Медведев назначил своим пресс-секретарем первого заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня» Олега Осипова.