Полина Егорова на ЮОИ-2018 завоевала четыре медали

Фото: Всероссийская федерация плавания

В Аргентине продолжаются соревнования в рамках летних юношеских Олимпийских игр. На сегодняшний день завершилась соревновательная программа в плавании.

На счету воспитанницы башкирского спорта Полины Егоровой четыре медали (две золотые и две бронзовые). Золотых наград Полина Егорова удостоилась по итогам смешанной и женской эстафет 4х100 метров вольным стилем.

В заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем Полина Егорова выиграла бронзовую медаль. Еще одну «бронзу» Полина завоевала в комбинированной эстафете 4х100 метров.

В составе сборной команды России на Играх выступают еще два спортсмена из Башкортостана: в стрельбе из лука — уфимец Станислав Черемискин, в велоспорте — Айгуль Гареева.

