«Калашников» показал работу боевого модуля с искусственным интеллектом

Концерн «Калашников» показал работу боевого модуля, функционирующего под контролем боевого искусственного интеллекта.

В видео, размещенном на портале «Калашников Media», представлен один из режимов работы, в котором станция распознает угрожающие объекты, а затем принимает решение о количестве выстрелов для гарантированного уничтожения. После этого происходит поражение объекта.

Оружие имеет систему гиростабилизации и позволяет вести огонь в движении. Также оно снабжено двухспектральной оптикой, благодаря которой комплекс можно использовать днем и ночью, а также в условиях плохой видимости.

Помимо этого, искусственный интеллект способен обучаться в процессе работы. К примеру, станция сама принимает решение об исключении из сектора поражения неопасных объектов, например, животных.

Ранее «Калашников» сообщил о создании экипировки для Арктики, в состав которой входят более 40 элементов.