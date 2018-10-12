ВТОЦ подал в суд из-за отказа проводить акцию в память о погибших при взятии Казани Грозным

Вахитовский райсуд Казани рассмотрит иск ВТОЦ, оспаривающий отказ городских властей согласовать шествие в центре города 13 октября в память о татарских воинах, погибших при взятии Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году.



Власти Казани отказали активистам, так как заявленный маршрут пролегает вблизи госучреждений, пишет «Коммерсант». При этом муниципалитет не только разрешил, но и поддерживает организационно предстоящий в Казани 4 ноября крестный ход, отмечают активисты ВТОЦ.

В Казанском епархиальном управлении считают недопустимым «апеллировать к этому моменту», полагая, что речь идет о несопоставимых вещах «по значимости, по массовости и по смысловому значению». Как отмечают эксперты, суд откажет ВТОЦ.

Ранее Вахитовский райсуд Казани отказал Всетатарскому общественному центру (ВТОЦ) в удовлетворении иска против исполкома города, касающегося митинга против закона об изучении родных языков.