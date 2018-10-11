Николай Цулыгин: «При хорошей игре в обороне еще и реализовали свои моменты»

Наставники «Салавата Юлаева» и «Трактора» подвели итоги матча чемпионата КХЛ, в котором уфимцы разгромили челябинцев со счетом 5:0.



Главный тренер «Трактора» Герман Титов:



— Соперника — с победой! Счет на табло. В принципе до пропущенного гола играли на равных, ребята старались, имели моменты, но не забили и во втором периоде пропустили два гола. С настроем вышли на третий, но пропустили в первой же смене. Без голов не бывает побед. К ребятам больших претензии нет, за исключением того, что не забили голы. Сегодня сказалось индивидуальное мастерство игроков — у «Салавата» оно оказалось выше.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин:



— Спасибо за поздравление. Очень приятно, что после такого нелегкого матча с «Авангардом», вышли собранными, готовыми к игре и бились как проложено. Очень важно, что сыграли хорошо в защите — отрабатывали все, помогали друг другу и забили голы. При хорошей игре в обороне еще и реализовали свои моменты. Молодцы ребята!

