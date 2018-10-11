Владимир Жарков: «Тренеры мне доверяют и не обращают внимания на голы»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков, отметившийся дебютным дублем за уфимцев, прокомментировал победу над «Трактором»:



— Тяжелая, вязкая игра была. Мы понимали, что они приехали подуставшие с Дальнего Востока и еще в первом периоде должны были показать хорошую игру. Но мы по чуть-чуть переламывали и переломили в итоге. За счет голов, хороших спасений Юхи и командной игры мы заработали свои два очка. На Омск ты прямо настраиваешься, на Челябинск тоже настраиваешься, но все равно прекрасно понимаешь, что они приехали подуставшие. Ты думаешь, оно сейчас само пойдет, а оно само не идет. А иногда надо матчи переламывать, как сегодня.

— Сегодня вы забили свой дебютный гол за «Салават Юлаев». Груз с души упал?

— Эмоции положительные, а груза никакого не было. У меня есть свои определенные задачи на льду, которые надо решать в звене. Руководство, тренеры мне доверяют и не обращают внимания на голы, а смотрят на то, что ты делаешь помимо этого. Если кому-то интересно, болельщики пишут или специалисты что-то говорят — молодцы, это их дело. Я только разозлиться могу чуть-чуть, а все остальное… Вообще, я хотел в той ситуации пас отдать. Если бы этот стык не произошел, то я бы Славе Солодухину отбросил шайбу и тогда, скорее всего, забил бы он, и для меня это было бы так же приятно.