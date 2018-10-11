В Кунгуре из школы эвакуировали около 230 человек из-за короткого замыкания

Из школы в городе Кунгур Пермского края после короткого замыкания в электрооборудовании эвакуировано около 230 человек.

По предварительным данным, в учреждении сработала сигнализация. Персонал школы экстренно вывел детей из здания. Во время обследования специалистами МЧС очаг пожара не был обнаружен, сообщает «РИА Новости».

В настоящее время уточняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее в Уфе спасатели эвакуировали 600 человек из-за задымления в ТЦ.