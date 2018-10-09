В Уфе спасатели эвакуировали 600 человек из-за задымления в ТЦ

Уфимские спасатели эвакуировали 600 человек из-за дыма в торговом центре «Простор» в микрорайоне Сипайлово. Среди них были 200 детей.

По данным МЧС, сегодня 18.10 (16.10 мск) в МЧС поступило сообщение о слабом запахе дыма на четвертом этаже торгового центра.

«По прибытию к месту внешних признаков горения не обнаружено, источником задымления явились ремни двигателя вентиляции, тушение не производилось. Эвакуировано 600 человек, в том числе 200 детей, никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.