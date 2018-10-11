Женская волейбольная сборная не смогла обыграть китаянок и вылетела с ЧМ

Сегодня женская сборная России по волейболу проиграла сборной Китая в заключительном матче второго группового этапа чемпионата мира в Японии (1-3) и вылетела с турнира.

Россиянки заняли в группе четвертое место и не смогли отобраться в Финал шести. В составе российской команды выступали две представительницы казанского «Динамо» — Евгения Старцева и Ирина Королева. Старцева набрала 1 очко, Королева — 5.