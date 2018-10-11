Женская волейбольная сборная не смогла обыграть китаянок и вылетела с ЧМ
Сегодня женская сборная России по волейболу проиграла сборной Китая в заключительном матче второго группового этапа чемпионата мира в Японии (1-3) и вылетела с турнира.
Россиянки заняли в группе четвертое место и не смогли отобраться в Финал шести. В составе российской команды выступали две представительницы казанского «Динамо» — Евгения Старцева и Ирина Королева. Старцева набрала 1 очко, Королева — 5.
Справка
Второй групповой этап. Группа F
Китай — Россия — 3-1 (25:22, 21:25, 25:23, 25:15)
Россия: Воронкова (25), Парубец (20), Фетисова (6), Королева (5), Бирюкова (5), Котикова (5), Старцева (1).
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