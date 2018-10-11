На телеканал «Дождь» пришли полицейские из-за спецэфира про Чечню и Ингушетию

В редакцию телеканала «Дождь» сегодня пришли полицейские в связи с планируемым спецэфиром о конфликте между Чечней и Ингушетией.

«Уже с утра внезапно к нашей редакции приехали полицейские и 2 автозака. Говорят, охранять нас будут в целях безопасности», — говорится в телеграм-канале «Дождя».



Также сообщается, что для участия в эфире придут ингушские активисты, выступающие против передачи спорных земель.

Напомним, с начала октября в Магасе продолжаются массовые протесты против соглашения об обмене территориями, которое подписали руководитель республики Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров. Сегодня стало известно, что парламент Ингушетии отказался выполнять требование митингующих о проведении повторного голосования по соглашению с Чечней.