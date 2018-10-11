Парламент Ингушетии отказался от повторного голосования по соглашению с Чечней

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Парламент Ингушетии отказался выполнять главное требование митингующих в Магасе о проведении повторного голосования по ратифицированному ранее соглашению с Чечней об установлении административной границы между двумя республиками.



Теперь помимо требования об отставке главы республики Юнус-Бека Евкурова участники протестной акции планируют поставить вопрос о сложении полномочий депутатами, передает «Коммерсант».

Несколько парламентариев после неудавшейся попытки провести внеочередное заседание парламента заявили, что готовы отказаться от мандатов.

Напомним, требование провести повторное голосование по соглашению с Чечней является главным условием митингующих в Магасе. Ранее за повторное голосование высказались некоторые парламентарии, сославшись на фальсификации результатов голосования.