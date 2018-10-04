Главы Чечни и Ингушетии подписали закон о границе

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал закон об установлении границы с Ингушетией.

Документ вступит в силу спустя 10 дней после его официального опубликования, говорится на портале правовой информации.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров также подписал документ о границах.



«Действия двух глав необходимо расценить как шаг к дальнейшему созиданию, братству и добрососедству, миру и спокойствию. Это поможет избежать кризисов в будущем. Ни одного сантиметра или метра земли друг другу мы не передавали, не отдавали, не уступали. Мы пошли по пути границы, сложившейся в 1990-х годах» — цитирует Евкурова "Интерфакс".



Напомним, что сегодня парламент Ингушетии утвердил соглашение о границе с Чечней.