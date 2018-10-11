В Казани определили победителя тендера на благоустройство озер за почти 600 млн рублей

ГКУ ГИСУ РТ опубликовало тендер на выполнение работ по развитию системы озер, расположенных в Казани. Аукцион был проведен 8 октября, победителем стало МУП «Городское благоустройство», предложив минимальную цену в 593 млн рублей.

При этом до сих пор неясно, какие именно озера собираются благоустраивать: новые или это тендер на уже почти завершенные работы по возведению набережной на озере Кабан. В списке работ — посадка деревьев, кустарников, устройство цветников, ремонт стыков стен и другое.

Ранее «Реальное время» писало, что по описанию объект похож именно на открытую недавно набережную Кабана, которую обещали развивать и в дальнейшем.