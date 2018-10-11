Башкирия и Марий Эл подписали соглашение о развитии козьих стад

Премьер-министр Республики Башкортостан Рустэм Марданов и глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев подписали соглашение о сотрудничестве между двумя регионами.

В частности, одним из направлений договора стала экономическая составляющая, в том числе развитие козьих стад. По словам главы Марий Эл, здесь производят экологически чистый продукт — сыр и молоко. Рустэм Марданов отметил хорошие перспективы в сфере козоводства — это «одна из приоритетных задач в развитии сельского хозяйства».

Добавим, агрохолдинг «Лукоз», расположенный в Марий Эл, планирует инвестировать 1,5 млрд рублей в строительство фермы по разведению коз и производству молока на территории Башкирии, сообщает News102.ru.

Напомним, ранее Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве с оргкомитетом WorldSkills Kazan и Минсвязи РФ.