Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве с оргкомитетом WorldSkills Kazan и Минсвязи РФ

Правительство Татарстана, оргкомитет чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 и Минсвязи РФ сегодня подписали соглашение о сотрудничестве.

Свои подписи в документе поставили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и гендиректор союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Соглашение предусматривает всестороннее сотрудничество в преддверии подготовки и проведения в Казани мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Competition в 2019 году.

Ранее стало известно, что Международный выставочный центр «Казань Экспо», где пройдут соревнования WorldSkills, к середине октября будет готов на 100 процентов.