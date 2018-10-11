В двух детских садах Казани открылись группы для детей с расстройством аутистического спектра

В двух детских садах Казани — №109 и №159 — открылись группы компенсирующей направленности для детей с расстройством аутистического спектра (РАС) со сложными дефектами.

Лица с таким заболеванием испытывают проблемы в социальной коммуникации. Они не могут поддержать диалог, испытывают проблемы социального сближения и не могут делиться интересами.

Группы открыл благотворительный фонд «В твою пользу» совместно с Управлением образования Казани. Уже с сентября садик посещают десять таких детей, сообщает пресс-служба мэрии.

«Ресурсная группа оснащена современным оборудованием, которое помогает в релаксации, способствует развитию коммуникативных навыков. Мы обучили персонал — учителей и тьюторов — которые работают с детьми ежедневно. Это позволяет социализировать детей, полностью предоставлять инклюзию, чтобы в дальнейшем они могли жить в социуме», — рассказал Председатель Наблюдательного совета Фонда Оскар Прокопьев.

Напомним, с 1 сентября сразу в пяти школах Казани открылись ресурсные классы, призванные помочь детям с РАС адаптироваться к жизни в обществе.