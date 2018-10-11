Активисты ОНФ в Татарстане обнаружили вместо автовокзала торговый центр

Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане по обращению жителей Менделеевска проверили здание открытого год назад автовокзала.

Мониторинг показал, что в его помещениях расположились кафе, мебельный магазин, недавно был отдел с сантехникой. При этом в здании не было ни касс, ни зала ожидания, говорится в сообщении ОНФ. Площади «автовокзала» можно снять за 400 руб. в месяц за квадратный метр.

Первый замруководителя исполкома Менделеевского района отметил, что есть проблема по обслуживанию автовокзала — это коммунальные услуги и вопросы, касающиеся обслуживающего персонала.

В ходе мониторинга общественники также зафиксировали «законсервированный» автовокзал в Елабуге и заброшенную остановку междугородних автобусов в Тюлячах.