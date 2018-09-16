На этапе сборки в корпусе «Союза» отверстия не было — СМИ

Внутренняя комиссия РКК «Энергия» представила «Роскосмосу» последние фотографии корабля на этапе сборки, где на корпусе нет отверстия.



Отмечается, что последние фотографии обшивки космического корабля «Союз МС-09» были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия».



По словам источника "РИА Новости", фотографии выполнялись до и после установки экранов противометеоритной защиты, а отверстий на корпусе корабля на них обнаружено не было.



«Таким образом, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, отверстие было просверлено в те 180 суток между тем, как покинул цех в РКК „Энергии“ и запуском на орбиту» — пояснил собеседник агенства.



Напомним, 30 августа на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха из-за микротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09». Комиссия «Роскосмоса» заподозрила в причастности к этому США.

