МВД опубликовало видео допроса Кокорина и Мамаева

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Министерство внутренних дел РФ опубликовало видео с допроса Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых по ст. 116 Уголовного кодекса РФ «Побои» и по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву грозит наказание на срок до семи лет лишения свободы.

Напомним, что Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Адвокат Пака Геннадий Удунян заявил, что собирается добиваться самого строгого наказания для футболистов.

