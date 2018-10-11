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Самарские власти выбрали логотип для товаров местного потребления

10:41, 11.10.2018
Самарские власти выбрали логотип для товаров местного потребления
Фото: dt.samregion.ru

Правительство Самарской области утвердило логотип для товаров, производимых на территории региона.

Символику опубликовал областной департамент туризма. В ее основе — туристический логотип города, который был создан перед ЧМ-2018 и нанесен на «карту гостя», сувениры, а также использован в оформлении информационных стоек.

В ведомстве пояснили значение логотипа. Так, форма территории Самарской области напоминает сердце. Река Волга, огибающая Самарскую Луку и Жигулевские горы, образует форму латинской буквы S, которая соответствует первой букве названия региона на понятной для любого туриста латинице — Samara Region. А цвета логотипа — зеленый и синий — подчеркивают природную красоту региона.

Напомним, ранее Артемий Лебедев обвинил создателей логотипа «Живой Уфы» в плагиате.

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