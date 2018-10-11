Глушков перед смертью попытался рассказать о связи «Аэрофлота» с ФСБ — СМИ

Погибший в Лондоне соратник олигарха Бориса Березовского и бывший замглавы «Аэрофлота» Николай Глушков планировал сообщить британским властям о сотрудничестве авиакомпании с российскими спецслужбами, включая ФСБ.

Об этом Глушков рассказывал своим друзьям. Отмечается, что компанию использовали для отправки заработной платы агентам по всему миру, а также для доставки нелегальных грузов, сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на судебные документы.

Глушков написал письмо руководителям двух «главных спецслужб» России с предложением самим платить зарплату в «Аэрофлоте», учитывая то, насколько активно они используют компанию. По словам Глушкова, после этого баланс компании быстро улучшился.

Незадолго до рассмотрения дела в суде мужчину нашли мертвым со следами удушья.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране готовы совместно с российской стороной расследовать обстоятельства смерти Глушкова.