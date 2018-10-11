Кадыров потребовал от крикнувшего «Ахмат — сила» хулигана первым рейсом прибыть в Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видеозапись, на которой неизвестный мужчина бросает в пассажиров метро банку из-под напитка со словами «Ахмат — сила», и потребовал от автора видео «первым же рейсом» прибыть к нему в Грозный.



«Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!» — говорится в сообщении Кадырова «ВКонтакте».

По его словам, снимавший себя на видео человек не имеет отношения к клубу «Ахмат» и тем «тысячам молодых людей», которые получили «моральное право» использовать эту фразу своим поведением, отличной учебой и достижениями в спорте.

Кадыров также принес извинения пострадавшим от действий хулигана.

Ранее Кадыров прокомментировал конфликт Тимати с дагестанцами.