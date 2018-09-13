Кадыров о конфликте дагестанцев с Тимати: «Хабиб вес сгоняет, нервничает, а вы-то чем занимаетесь?»

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Тимати опубликовал в Instagram видео, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу конфликта дагестанцев с Black Star.

«Хабиб вес сгоняет, он нервничает, поэтому его можно понять. А вы-то чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь! Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры не будут — никто. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — сказал Кадыров.



Напомним, пикировка с Тимати и срыв концерта Егора Крида в Махачкале стали главными околоспортивными темами последней недели. Кто прав в этой ситуации, разбирался корреспондент «Реального времени».