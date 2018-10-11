Опорный банк Крыма засекретил отчетность по распоряжению правительства

Работающий в Крыму Российский национальный коммерческий банк перестал публиковать финансовую отчетность по российским и международным стандартам.



В ежеквартальном отчете эмитента говорится, что банк не публикует сведения о счетах, аудиторе, оценщиках, консультантах, совете директоров «в соответствии с актом правительства», передают «Ведомости». Отмечается, что те же сведения не раскрывает и «дочка» РНКБ – Крайинвестбанк.

РНКБ находится под санкциями и принадлежит Росимуществу, капитал банка на 30 июня достиг 43 млрд рублей. Он необходим для финансирования «инфраструктурных проектов федерального значения в Крыму» и развития реального сектора экономики.

Ранее сообщалось, что Центробанк тайно выделил более 20 миллиардов рублей на спасение работающего в Крыму «Генбанка».