Банк России тайно выдал 20 млрд рублей на спасение крымского «Генбанка»

Центробанк тайно выделил более 20 миллиардов рублей на спасение работающего в Крыму «Генбанка».

По информации «Ведомостей», деньги появились на счете, где отражаются средства НКО в федеральной собственности, в том числе привлеченные от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



«Скорее всего в случае «Генбанка» это тоже деньги агентства по льготной ставке, чтобы он мог заработать прибыль и восстановить капитал», — заявил аналитик Fitch Александр Данилов.



В АСВ газете подтвердили, что предоставили «Генбанку» деньги: 11,3 млрд руб. на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 млрд на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 млрд на шесть лет для поддержания ликвидности.



При этом отмечается, что от подобных схем ЦБ отказался около года назад и ввел процедуру санации через управляемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ намерено вернуть в бюджет 84,4 млрд рублей, потраченные на санацию банков «Открытие», «Бинбанк» и «Генбанк», сделав это за счет Банка России.