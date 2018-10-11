В России предложили увеличить штраф за ложный вызов экстренных служб в пять раз
Мосгордума предложила в пять раз увеличить штраф за заведомо ложный вызов пожарных, полиции или скорой помощи — до 5 тыс. рублей.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект, документом также предусматривается наказание в виде выполнения нарушителями обязательных работ сроком до 200 часов. Комитет Госдумы по безопасности обсудит законопроект уже в четверг, 11 октября.
В настоящее время отмечается рост числа вызовов по вымышленным поводам, но при этом на законодательном уровне серьезные санкции применяются лишь в случае заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
Ранее полиция задержала жителя Саратовской области, сообщившего о якобы готовящемся теракте на Крымском мосту…Общество
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