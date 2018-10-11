В России предложили увеличить штраф за ложный вызов экстренных служб в пять раз

Мосгордума предложила в пять раз увеличить штраф за заведомо ложный вызов пожарных, полиции или скорой помощи — до 5 тыс. рублей.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект, документом также предусматривается наказание в виде выполнения нарушителями обязательных работ сроком до 200 часов. Комитет Госдумы по безопасности обсудит законопроект уже в четверг, 11 октября.

В настоящее время отмечается рост числа вызовов по вымышленным поводам, но при этом на законодательном уровне серьезные санкции применяются лишь в случае заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Ранее полиция задержала жителя Саратовской области, сообщившего о якобы готовящемся теракте на Крымском мосту…