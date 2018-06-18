Безработный саратовец обвиняется в «минировании» Крымского моста

Полиция задержала жителя Саратовской области, сообщившего о готовящемся теракте на Крымском мосту.

Инцидент произошел в ночь на 16 июня. Звонивший рассказал, что некто «идет по Крымскому мосту и несет четыре килограмма тротила, чтобы все взорвать». Правоохранители отреагировали на звонок и передали данные кубанским и крымским силовикам, пишет «Взгляд-инфо».

Спустя некоторое время удалось вычислить звонившего. Им оказался 39-летний безработный саратовец. В ходе допроса мужчина не смог объяснить, с какой целью передал полиции ложное сообщение. При этом он заявил, что во время звонка был сильно пьян.

Напомним, в Челнах задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании торгового центра.