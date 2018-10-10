Новости общества

00:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Украина готовит провокацию в Азовском море — СМИ

22:54, 10.10.2018
Украина готовит провокацию в Азовском море — СМИ
Фото: pixabay.com

Украина готовит провокацию в Азовском море с целью дискредитации российских пограничников.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник в Крыму, 11 октября в Азовское море должен выйти пограничный сторожевой катер с группой журналистов украинских СМИ. Их целью является сбор материалов для видеорепортажа о якобы агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины.

Ранее Госдепартамент США призвал Россию прекратить «преследование» международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты