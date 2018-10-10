Украина готовит провокацию в Азовском море — СМИ

Украина готовит провокацию в Азовском море с целью дискредитации российских пограничников.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник в Крыму, 11 октября в Азовское море должен выйти пограничный сторожевой катер с группой журналистов украинских СМИ. Их целью является сбор материалов для видеорепортажа о якобы агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины.

Ранее Госдепартамент США призвал Россию прекратить «преследование» международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе.