Рейтинг лучших в мире работодателей по версии Forbes возглавил Alphabet Inc.

Американский холдинг Alphabet Inc., который владеет корпорацией Google, возглавил рейтинг лучших в мире работодателей по версии журнал Forbes.

В топ-5 списка также попали Microsoft, Apple, Walt Disney и Amazon.

Из российских компаний в список попали Московская биржа (117-е место), «Сургутнефтегаз» (167), Объединённая авиастроительная корпорация (278), «Аэрофлот — российские авиалинии» (341) и ЛУКОЙЛ (450).

Ранее сообщалось, что впервые с 1994 года в рейтинге самых богатых людей Forbes первую строчку занял основатель и исполнительный директор Amazon.com Джефф Безос, который подвинул с этого места Билла Гейтса.