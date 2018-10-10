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Рейтинг лучших в мире работодателей по версии Forbes возглавил Alphabet Inc.

20:57, 10.10.2018
Рейтинг лучших в мире работодателей по версии Forbes возглавил Alphabet Inc.
Фото: Pixabay.com

Американский холдинг Alphabet Inc., который владеет корпорацией Google, возглавил рейтинг лучших в мире работодателей по версии журнал Forbes.

В топ-5 списка также попали Microsoft, Apple, Walt Disney и Amazon.

Из российских компаний в список попали Московская биржа (117-е место), «Сургутнефтегаз» (167), Объединённая авиастроительная корпорация (278), «Аэрофлот — российские авиалинии» (341) и ЛУКОЙЛ (450).

Ранее сообщалось, что впервые с 1994 года в рейтинге самых богатых людей Forbes первую строчку занял основатель и исполнительный директор Amazon.com Джефф Безос, который подвинул с этого места Билла Гейтса.

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