Макгрегор хочет провести реванш с Нурмагомедовым

Ирландский боец Конор Макгрегор намерен провести реванш с российским спортсменом, обладателем пояса UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Отличный удар, жду реванша», — написал в своем Twitter Макгрегор.

Good knock. Looking forward to the rematch.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2018 г.

Бой между спортсменами прошел сегодня. Нурмагомедов победил ирландца в четвертом туре. После чего произошла массовая драка с участием бойцов, их команд и болельщиков. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что выплата гонорара российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову заморожена из-за драки на время расследования.

Президент России Владимир Путин лично позвонил россиянину и поздравил его с победой.