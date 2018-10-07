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Макгрегор хочет провести реванш с Нурмагомедовым

12:56, 07.10.2018
Макгрегор хочет провести реванш с Нурмагомедовым
Фото: ru.m.wikipedia.org / Jgui

Ирландский боец Конор Макгрегор намерен провести реванш с российским спортсменом, обладателем пояса UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Отличный удар, жду реванша», — написал в своем Twitter Макгрегор.

Бой между спортсменами прошел сегодня. Нурмагомедов победил ирландца в четвертом туре. После чего произошла массовая драка с участием бойцов, их команд и болельщиков. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что выплата гонорара российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову заморожена из-за драки на время расследования.

Президент России Владимир Путин лично позвонил россиянину и поздравил его с победой.

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