Власти Самарской области установили прожиточный минимум пенсионеров в размере 8,4 тысячи рублей
В Самарской области установлен прожиточный минимум пенсионеров в размере 8 413 рублей. Соответствующий проект закона на 2019 год одобрило региональное правительство.
Добавим, в каждом регионе местные власти устанавливают свой размер прожиточного минимума. В настоящее время средний размер прожиточного минимума по стране равняется 8 726 рублей.
Напомним, прожиточный минимум пенсионеров в Татарстане будет ниже прогноза — 8,2 тыс. рублей.Общество
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