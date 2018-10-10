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Власти Самарской области установили прожиточный минимум пенсионеров в размере 8,4 тысячи рублей

16:38, 10.10.2018
Власти Самарской области установили прожиточный минимум пенсионеров в размере 8,4 тысячи рублей
Фото: pixabay.com

В Самарской области установлен прожиточный минимум пенсионеров в размере 8 413 рублей. Соответствующий проект закона на 2019 год одобрило региональное правительство.

Добавим, в каждом регионе местные власти устанавливают свой размер прожиточного минимума. В настоящее время средний размер прожиточного минимума по стране равняется 8 726 рублей.

Напомним, прожиточный минимум пенсионеров в Татарстане будет ниже прогноза — 8,2 тыс. рублей.

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