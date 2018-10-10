«Единая Россия» уволит шесть секретарей региональных отделений из-за выборов — СМИ

На президиуме Генерального совета «Единой России», который состоится 11 октября, поменяют секретарей шести региональных отделений.

По информации источников "Дождя", замены секретарей пройдут в Коми, Забайкалье, Владимире, Новгороде, Ульяновске и Хакассии.

Кроме того, в конце октября уволят секретарей еще в шести-семи регионах, где выборы для партии прошли не очень удачно.

Также в этом месяце партия проведет ротацию в тех регионах, где претенденты на должности секретарей пока не являются членами президиумов. Назначения состоятся в Иркутске и Приморье.

