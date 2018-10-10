Владислав Третьяк: «Люди должны видеть, что никто не стоит выше закона»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что инцидент с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым компрометирует большой спорт. Такое мнение он выразил журналистам в рамках VII Международного форума «Россия — спортивная держава», сообщает ТАСС.

— Это сейчас новость номер один, она компрометирует большой спорт. Люди, которые это сделали, должны понести наказание. Думаю, этот отрицательный пример должен был показательным — люди должны видеть, что никто не стоит выше закона, каждый должен думать головой. А думать, что ты — большой спортсмен, тебе все можно, это неправильно. Нам нужны хорошие примеры. Мы говорим о них, но у нас есть герои, о которых надо рассказывать, — сказал Третьяк.

