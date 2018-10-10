Газизов: «Мамаев и Кокорин в «Уфе»? Мы не имеем права подписывать их, болельщики нас не поймут»

Фото: Дмитрий Слезин

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб не имеет права подписывать нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в случае, если нынешние клубы этих футболистов расторгнут с ними соглашения. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

— То, что происходит, просто вопиюще, думаю, все понимают. Раздувать ситуацию не стоит, футболисты просто должны понести наказание, которое им выпишут, — сказал Газизов. — На мой взгляд, мы по морально-этическим соображениям не имеем права так делать (подписывать Мамаева и Кокорина, — прим. ред.). Мало того, что нам самим не нравится происходящее, еще и болельщики нас в таком случае не поймут. Это мои рассуждения, они могут быть неверны, но я считаю так.