Двое победителей конкурса «Команда Удмуртии» получили назначения

Двое победителей завершившегося месяц назад конкурса управленцев «Команда Удмуртии» приступают к новой работе. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, Феликс Гибадуллин общим собранием участников ООО «Торговый дом «Сделано в Удмуртии» назначен директором этого общества.

Отметим, что 99,9% общества принадлежит АО «Корпорация развития Удмуртии»

Другой победитель конкурса, Виталий Изместьев, распоряжением руководителя администрации главы и правительства Удмуртии назначен помощником заместителя председателя правительства по вопросам агропромышленного комплекса. В настоящее время вопросы АПК курирует первый вице-премьер Александр Свинин.

Напомним, имена 30 победителей конкурса управленцев, призванного обновить кадровый резерв правительства Удмуртии, были объявлены 8 сентября. Тогда же глава региона Александр Бречалов предложил работу троим участникам конкурса, в том числе Гибадуллину.