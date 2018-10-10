АС РТ признал незаконными требования «Татфондбанка» к «Нэфис Косметикс» по ипотеке за цеха

Арбитражный суд Татарстана после почти 9 месяцев разбирательств признал незаконными требования «Татфондбанка» к «Нэфис Косметикс».

Истцом по делу выступала косметическая фирма. Она пыталась обжаловать решение республиканского арбитража сначала в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде, потом в Арбитражном суде Приволжского района. Последняя инстанция отправила дело на пересмотр. Данные опубликованы в картотеке суда.

«Нэфис» просил признать отсутствующим обременение в виде ипотеки на цеха и землю под ними на улице Габдуллы Тукая, 152:

здание цеха № 2 для рафинации жиров, бытовки цеха и конторы 3,8 тыс. кв. м;

земельный участок, площадью 2 367 кв. м;

здание цеха по производству сухих чистящих средств, площадью 3,9 тыс. кв. м.

Ранее АС РТ признал недействительной сделку «Татфондбанка» с крупным инвестиционным проектом «Нэфиса» ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» (ЗСМС). Сумма сделки составила 1,7 млрд рублей.