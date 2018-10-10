Жильцам 152 квартир в Самаре перекрыли канализацию за долги перед коммунальщиками

С начала года в Самаре из-за долгов за водоснабжение 152 квартиры в жилых домах были отключено от канализации. Такой метод борьбы с неплательщиками проводит «РКС-Самара». Их суммарный долг составил 2,8 млн. рублей.

Перекрытие канализации производится без доступа в жилье через технический этаж или крышу многоэтажки. Специалисты перекрывают индивидуальный слив, что не влияет на канализацию соседей. Снять заглушку самостоятельно без дорогостоящего прибора проблематично, пояснили в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что долги жителей и предприятий Самары за воду превышают 1,4 млрд рублей. Благодаря новому методу взыскания долгов 232 абонента оперативно погасили свои счета.

Напомним, самарская «пирамида позора» помогла собрать с должников более 1 млн рублей.