Самарская «пирамида позора» помогла собрать с должников более 1 млн рублей

Установка «пирамиды позора» рядом с домами должников в Самаре помогла собрать коммунальщикам более 1 млн рублей.

Всего жители и городские предприятия накопили долги за холодную воду и канализацию на сумму 1,493 млрд рублей. В частности, физические лица задолжали 780 млн рублей, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК — 528 млн рублей, юридические лица — 185 млн рублей, бюджетные организации — 20,6 млн рублей, рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Кроме того, в компании продолжают поиск новых решений, позволяющих заставить должников расплатиться. В том числе сообщается о начале использования установки, транслирующей информацию о долгах, на стены домов.

Напомним, «РКС-Самара» устанавливает «пирамиды позора» у домов самых злостных неплательщиков, которые месяцами не оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения. Выбираются дома, владельцев которых нельзя отнести к социально незащищенным слоям населения.

