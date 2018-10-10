«Толпар» и «Реактор» обменялись победами

Накануне уфимский «Толпар» провел второй домашний матч против нижнекамского «Реактора» в рамках чемпионата МХЛ сезона 2018/19.

В отличие от первого поединка, где уфимцы были на голову сильнее — 4:1, на этот раз гости вели к третьему периоду разгромно 4:0. Шайбами отметились Денис Видилин, Арсен Хисамутдинов, Тимур Шарифьянов и Алексей Пузанов.

Однако в третьем отрезке матча хозяева проснулись и забросили три шайбы в течение десяти минут (Тимур Ахияров, Кристиан Афанасьев и Алексей Пустозеров). Однако «Реактор» сумел отстоять победный счет — 4:3.

— Были упорные игры, нам противостоял достойный соперник, который традиционно силен. Во вчерашней игре «проспали» начало первого периода, потом взяли игру в свои руки, здорово сыграли и заслуженно победили. Сегодня из-за ошибок ведущих игроков мы к 4-й минуте проигрывали 0:2. Дима Брагинский долго не играл, решили его проверить ещё раз, а он пропустил два гола после двух бросков… Но парни — молодцы, хорошо, что при таком крупном счете они не сломались, а проявили характер, — сказал наставник уфимской команды Алик Гареев.

