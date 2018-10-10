Ростех признает воровством производство в США оружия «Калашникова» без запросов

Производство оружия разработки концерна «Калашников» в США без соответствующих запросов будет считаться воровством.



«Если кто-то хочет вести эту работу легально, по всем правилам — пусть приходят в «Рособоронэкспорт» и обсуждают. В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря — о воровстве», — передает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».



Ранее сообщалось, что Силы специального назначения Армии США планируют запустить на территории страны производство российского оружия. Командование специальных операций США (ГУ СпН) уже предложило гранты компаниям.