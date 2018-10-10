Губернатор Пермского края проведет пресс-конференцию в Instagram

Губернатор Пермского края Максим Решетников проведет пресс-конференцию для журналистов на своей странице в Instagram.

Глава региона написал в социально сети, что будет отвечать на вопросы в прямом эфире 11 октября с 11.00 до 12.00 часов. Несмотря на то что мероприятие заявлено только для СМИ, Решетникову под постом начали писать пользователи, задавая различные вопросы, в том числе про футбольный клуб «Амкар», строительство третьего моста и про транспортную систему города.

Напомним, ранее губернатор Пермского края представил проект регионального бюджета на 2019—2021 годы.