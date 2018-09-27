Губернатор Пермского края представил проект регионального бюджета на 2019—2021 годы

Губернатор Пермского края Максим Решетников представил проект регионального бюджета на три года.

По плану в 2019 году доходы бюджета рассчитаны в размере 116,1 млрд рублей, расходы — 122,3 млрд рублей. Дефицит составит 6,2 млрд рублей. Глава региона заявил о намерении создания профицитного бюджета к 2021 году, пишет «Коммерсант».

По словам Решетникова, в настоящее время неизвестно, каким будет размер дотаций Пермскому краю из федерального бюджета. Стоит отметить, что в прошлом году Минфин РФ сократил дотации краю на 2018 год с 4,8 млрд рублей до 2,1 млрд рублей.

Краевой бюджет будет внесен в региональный парламент 1 октября.

Напомним, расходы федерального бюджета в 2019 году составят более 18 трлн рублей.