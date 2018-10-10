КАМАЗ в сентябре возглавил рейтинг по продажам грузовиков в РФ

КАМАЗ по итогам сентября 2018 года возглавил рынок новых грузовиков в России. За отчетный период было продано 1,9 тыс. машин этой марки.

Вторую строчку по продажам, согласно данным «Автостата», занимает ГАЗ (594 шт.). В пятерку лучших также вошли Scania (574 шт.), MAN (532 шт.) и Mercedes-Benz (444 шт.).

Всего в сентябре было продано 6,4 тыс. новых грузовиков, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее КАМАЗ попал в число самых распространенных грузовиков в России.