КАМАЗ попал в число самых распространенных грузовиков в России

Грузовики КАМАЗ заняли сразу четыре места в рейтинге самых распространенных грузовых автомобилей в России.

Так, четвертое, пятое и шестое места заняли КАМАЗ-5320 (123,2 тыс.), КАМАЗ-55111 (92,3 тыс.) и КАМАЗ-65115 (82,7 тыс.) соответственно. Девятое место осталось за КАМАЗ-5410 (74 тыс.)

Первые три места в рейтинге занимают модели Горьковского автозавода — ГАЗ-53 (208,4 тыс.), ГАЗ-3307 (163,9 тыс.) и ГАЗ-52 (131,3 тыс.).

Седьмая строчка осталась за ГАЗ-66 (81,1 тыс.). Восьмое и десятое место соответственно взяли УРАЛ-4320 (79,4 тыс.) и ЗИЛ-131 (68,6 тыс.), сообщает «Автостат».

Всего по состоянию на 1 июля 2018 года в России насчитывается 3,74 млн грузовых автомобилей.



Ранее КАМАЗ подписал соглашение с китайской Weichai о создании совместного предприятия по выпуску двигателей.