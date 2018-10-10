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АСВ выявило недостачу активов «Татфондбанка» в размере 40,9 млрд рублей

07:00, 10.10.2018 1
АСВ выявило недостачу активов «Татфондбанка» в размере 40,9 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» Агентство по страхованию вкладов выявило недостачу активов банка на 40,9 млрд рублей.

Отмечается, что обнаружение недостачи позволило подтвердить право собственности ТФБ на ценные бумаги, установить местонахождение оригиналов кредитных досье заемщиков и основных средств общей стоимостью более 17 млрд рублей.

Кроме того, АСВ завершило оценку ликвидного имущества Банка — транспортные средства, недвижимость, земельные участки, часть ценных бумаг, доли в уставном капитале. Его рыночная стоимость составила 3,3 млрд рублей, сообщается на сайте агентства.

Ранее «Татфондбанк» предъявил требования к бывшему главе кредитной организации Роберту Мусину на 21,5 млрд рублей за причинение имущественного вреда.

ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:53
    Если из 40,9млрд недостачи АСВ нашло только 17млрд, то где остальные 23,9млрд? Закон о банкротстве предусматривает ответственность лиц, контролирующих банк, а также работников банка, отвечающих за сохранность документов и имущества. Указанные лица должны отвечать за исчезнувшие документы и имущество. Вопрос к следственному комитету —у вас по-прежнему один Мусин только виноват во всем?????
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