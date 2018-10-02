«Татфондбанк» предъявил требования к Мусину на 21,5 млрд рублей за причинение имущественного вреда

ПАО «Татфондбанк» предъявил требования к бывшему главе кредитной организации Роберту Мусину на 21,5 млрд рублей.

Основанием возникновения требования является причинение имущественного вреда, следует из сообщения на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее Арбитражный суд Татарстана оставил без рассмотрения иск ПАО «Татфондбанк» о признании брачного договора между Лидией и Робертом Мусиными недействительным. Судья решил объединить его с аналогичным иском от ООО «Аида и Д» и рассмотреть его 15 ноября.